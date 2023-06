Piogge troppo abbondanti a Fermo: una frana si riversa a valle, statale Faleriense a senso alternato

Fermo, 12 giugno 2023 – Una grande frana ieri intorno alle 8,30 si è staccata da una collina sul versante sud della città di Amandola a ridosso della nuova circonvallazione in via di costruzione, per motivi precauzionali la strada statale 210 Faleriense è stata parzialmente chiusa al transito.

A causa delle pioggie abbondanti delle ultime settimane, il terreno ha iniziato un lento movimento franoso che ieri ha raggiunto il suo apice, in poche ore tonnellate e tonnellate e di terra con relativa vegetazione hanno iniziato a scivolare verso il cantiere della strada circonvallazione cantiere aperto in prossimità del centro abitato della città montana.

In mattinata il sindaco Adolfo Marinangeli, insieme a vigili del fuoco, tecnici dell’Anas, tecnici comunali, ha effettuato una verifica della frana. In via precauzionale la strada Statale 210 faleriense è stata parzialmente chiusa, con la viabilità consentita a senso unico alternato: questo ha creato disagi e rallentamenti alla viabilità sull’asse Monti-Mare. Al momento la frana è tenuta sotto controllo per valutare lo stato di sicurezza di tutta la zona. La strada Faleriense continuerà a restare aperta con semaforo a senso unico alternato ancora per qualche giorno.

a.c.