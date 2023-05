Frana nella gola dell’Infernaccio, sentiero chiuso

Frana nella gola dell’Infernaccio, in uno dei sentieri più apprezzati dai turisti dei Sibillini, fortunatamente non ci sono stati feriti. L’Amministrazione ha predisposto in via precauzionale la chiusura al pubblico fino a quando non saranno effettuate le doverose verifiche. La frana come descritto dei carabinieri forestale della Stazione di Montemonaco, che hanno effettuato un primo sopralluogo a seguito della segnalazione di un visitatore, risalirebbe a primo pomeriggio di venerdì: la massa di roccia si sarebbe staccata dalla parete del Monte Sibilla a 1.800 metri di altitudine proprio a poche decine di metri dal lago della Sibilla, lo stesso luogo dove si verificò un grande movimento franoso dopo il sisma del 2016. "Non conosciamo ancora l’entità della frana – commenta il sindaco Domenico Ciaffaroni – abbiamo contattato un gruppo specializzato munito di drone per effettuare una verifica aerea e valutare la reale portata del danno. Al momento abbiamo emesso un’ordinanza di chiusura di un piccolo tratto del sentiero dell’Infernaccio, ovvero dal secondo svincolo per l’eremo di San Leonardo fino quasi alla sorgente del Tenna. Il sentiero a monte e valle della frana è ancora percorribile. Ci stiamo già muovendo per avviare eventuali interventi, ma al momento non abbiamo elementi per valutare quando potremo riaprire il sentiero".