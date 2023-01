Francavilla d’Ete, nuovi aiuti per aziende e partite Iva

Partita l’adesione al terzo stralcio per le richieste di contributo economico rivolte alle aziende, partita iva e attività artigianali del territorio di Francavilla d’Ete, che a causa del covid hanno subito cali di fatturato o spese aggiuntive. Si tratta di un fondo nazionale a cui l’amministrazione di Francavilla d’Ete, guidata dal sindaco Nicola Carolini, aveva aderito nel 2020 in piena emergenza covid, per dare sostegno alle aziende che erano andate in difficoltà in seguito alle chiusure imposte dalla pandemia, che prevedeva appunto contributi che sarebbero stati spalmati su tre anni 2020, 2021 e 2022 in base alle risorse disponibili nel fondo stesso. Pertanto le aziende interessate ad aderire, dovranno inviare tramite pec (posta elettronica certifica), tramite raccomandata Ar oppure con la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, la richiesta di contributo con la relativa documentazione relative alle spese aggiuntive sostenute o eventuali cali di fatturato, è possibile chiedere informazioni presso gli uffici. Tutte le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 13 di martedì 31 gennaio. Lo scorso anno furono circa 20 le attività che in base alle verifiche ottennero il contributo.

a.c.