17 ago 2025
ALESSIO CARASSAI
Francavilla sarà al ‘Palio de L’Amitiè’

Come comune vincitore del ‘Palio dei Comuni’ edizione 2024 Francavilla d’Ete sarà il più piccolo comune di sempre a partecipare in Francia alla 13° edizione del ‘Palio de L’Amitiè’. La manifestazione si terrà sabato 23 agosto all’ippodromo di Cagnes Sur Mer sito sulla Costa Azzurra e rappresenta da oltre in decennio un appuntamento di grande spessore per l’ippica continentale. Infatti, alla manifestazione ad invito partecipano le rappresentative di importanti ippodromi e città legate a questo sport: per la Francia ci saranno: Cagnes Sur Mer, Nizza, Saint Laurent Du Var, Vallauris, Biot La Gaude, Grasse e Antibes, per la Svezia la delegazione di Malmo; per l’Italia ci saranno Montegiorgio, Fermo, appunto Francavilla d’Ete come vincitrice del Palio con i sui circa mille abitanti e Montecatini. Il ‘Palio de L’Amitiè’ rappresenta una grande vetrina per l’ippica e per i territorio che ci partecipano, fortemente voluto dal presidente dell’ippodromo francese Francois Forcioli Conti. "Quando la delegazione dell’ippodromo di Cagnes Sur Mer venne in visita a Montegiorgio – racconta Maurizio Piergallini – posi come regola che l’adesione che ci fossero le città del Palio dei Comuni e nel tempo questo ha contribuito a costruire un rapporto di profonda amicizia". Per il piccolo borgo di Francavilla d’Ete sono tanti gli stimoli di partecipare a questo evento, oltre ad essere una vetrina internazionale Francavilla è il più piccolo concorrente in termini di popolazione. "Abbiamo partecipato a 5 edizioni del palio dei Comuni in maniera non consecutiva – racconta il vice sindaco Costantino Trasarti – ma dopo la vittoria è cambiato tutto. Prima in paese l’ippica era una semplice curiosità, ora la popolazione cerca di informarsi, e ci tiene a fare bella figura a partecipare agli eventi dedicati a questo sport. Andremo in Francia e cercheremo di fare il nostro meglio".

