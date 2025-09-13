Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente inseguimentoPiramide di lettiniMigliori ospedaliBrioche più buoneSagre weekendClassifica pizzerie
Acquista il giornale
CronacaFrancesca Ascenzi candidata con FdI
13 set 2025
PAOLA PIERAGOSTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Francesca Ascenzi candidata con FdI

Francesca Ascenzi candidata con FdI

Predisposizione all’ascolto, passione per il territorio e determinazione. E’ quanto esprime Francesca Ascenzi, petritolese candidata FdI al Consiglio regionale Marche...

Predisposizione all’ascolto, passione per il territorio e determinazione. E’ quanto esprime Francesca Ascenzi, petritolese candidata FdI al Consiglio regionale Marche...

Predisposizione all’ascolto, passione per il territorio e determinazione. E’ quanto esprime Francesca Ascenzi, petritolese candidata FdI al Consiglio regionale Marche...

Per approfondire:

Predisposizione all’ascolto, passione per il territorio e determinazione. E’ quanto esprime Francesca Ascenzi, petritolese candidata FdI al Consiglio regionale Marche per le imminenti elezioni che giovedì sera ha presentato la sua candidatura a Petritoli, suo paese natio e di residenza. La candidata è stata affiancata dal coordinatore provinciale Fermo FdI Andrea Balestrieri e dall’onorevole Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanza, Lucia Albano. Ascenzi ha condiviso con i numerosi presenti il suo percorso di vita professionale e familiare, fondato su tenacia nel raggiungimento di obiettivi, unito ad un ossequioso rispetto umano. La candidata ha spiegato le ragioni a fondamento della candidatura con il partito FdI che da sempre rispecchia i sui principi politici di orientamento. Agricoltura, impresa, famiglia, turismo per lo sviluppo corale del territorio, sono stati i punti cardine della visione politica che Ascenzi ha espresso nella sua logica di rappresentanza territoriale all’interno del Consiglio Regionale. Espressività politica esplicita, vivace e di elevata raffinatezza, quella dell’onorevole Albano, applauditissima per aver portato chiarezza nell’operato del Governo Meloni, sostenuta da dati di investimento, piani strategici di azione e obiettivi.

Paola Pieragostini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata