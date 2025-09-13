Francesca Ascenzi candidata con FdI

Predisposizione all’ascolto, passione per il territorio e determinazione. E’ quanto esprime Francesca Ascenzi, petritolese candidata FdI al Consiglio regionale Marche per le imminenti elezioni che giovedì sera ha presentato la sua candidatura a Petritoli, suo paese natio e di residenza. La candidata è stata affiancata dal coordinatore provinciale Fermo FdI Andrea Balestrieri e dall’onorevole Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanza, Lucia Albano. Ascenzi ha condiviso con i numerosi presenti il suo percorso di vita professionale e familiare, fondato su tenacia nel raggiungimento di obiettivi, unito ad un ossequioso rispetto umano. La candidata ha spiegato le ragioni a fondamento della candidatura con il partito FdI che da sempre rispecchia i sui principi politici di orientamento. Agricoltura, impresa, famiglia, turismo per lo sviluppo corale del territorio, sono stati i punti cardine della visione politica che Ascenzi ha espresso nella sua logica di rappresentanza territoriale all’interno del Consiglio Regionale. Espressività politica esplicita, vivace e di elevata raffinatezza, quella dell’onorevole Albano, applauditissima per aver portato chiarezza nell’operato del Governo Meloni, sostenuta da dati di investimento, piani strategici di azione e obiettivi.

Paola Pieragostini