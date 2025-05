Francesco Comparoni della Yuasa Grottazzolina convocato in Nazionale per la Volleyball Nations League

Ha fatto un certo effetto vedere un atleta protagonista della straordinaria stagione della Yuasa Battery Grottazzolina convocato in Nazionale. Eppure è così. Francesco Comparoni, centralone di 204 centimetri classe 2001, si è guadagnato la convocazione in nazionale da parte di Fefè De Giorgi. Farà parte lista dei 30 che prenderanno parte alla prossima Volleyball Nations League. Insomma niente male: si tratta della prima convocazione in azzurro per un atleta della Yuasa Battery. Certo, in campo la Yuasa aveva un nazionale canadese come Demyanenko, uno bulgaro come Tatarov ma anche altri due ex azzurri come Fedrizzi e Antonov. Ma Comparoni la convocazione azzurra se l’è guadagnata giorno dopo giorno, in campo, con la maglia di Grottazzolina. Arrivato in prestito ad inizio stagione ha scalato le gerarchie in campo conquistandosi strada facendo la titolarità e non mollandola mai fino alla fine, in particolare a forza di muri e servizi molto efficaci. In stagione ha chiuso con 29 muri vincenti e nella speciale graduatoria ha chiuso al 22esimo posto, davanti anche a nomi di grandissimo livello. Proprio De Giorgi ha avuto l’opportunità di vederlo diverse volte dal vivo e ha premiato la sua crescita con la convocazione. Per lui la maglia azzurra non è una novità visto che nel 2021 ha conquistato l’oro ai Mondiali Under 21 e l’anno successivo il Campionato Europeo venendo premiato come miglior centrale della manifestazione. Di sicuro una grande gioia per lui ma una soddisfazione per Grottazziona nel vedere un proprio atleta convocato in maglia azzurra al termine della prima straordinaria stagione in Superlega e anche la consapevolezza di aver indubbiamente contributo a tutto questo dando fiducia a Francesco ad inizio stagione e puntando forte sulle sue indubbie qualità. Qualità che non sono passate inosservate visto che Comparoni il prossimo anno vestirà la maglia di una big assoluta come Piacenza, protagonista della semifinale scudetto e club decisamente molto ambizioso. Grotta si conferma dunque come importantissimo trampolino di lancio per tanti atleti e questo è molto importante anche in vista della prossima stagione nella quale, oltre ad elementi di esperienza, ci saranno sicuramente in rosa (attualmente in via di definizione e sono prossimi i primi annunci ufficiali) anche giovani interessante. Insomma il giusto mix per un’altra importantissima stagione in Superlega.