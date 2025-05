Francesco Comparoni saluta la Yuasa Battery Grottazzolina e si prepara per la Nazionale

La lunga serie di saluti alla Yuasa Battery Grottazzolina si completa ancora una volta passando dal centro della rete. Dopo quelli di Andrea Mattei la scorsa settimana e delle ultime ore anche di Danny Demyanenko, è arrivato l’arrivederci a Grottazzolina da parte di Francesco Comparoni. Le sue manone a muro, la sua cattiveria in campo e i suoi servizi sempre molto insidiosi hanno fatto spesso esplodere di gioia il pubblico della Yuasa. Francesco è arrivato a Grottazzolina la scorsa estate dopo un’annata con poche occasioni di mettersi in luce a Monza ma con tanta voglia di dimostrare tutte le sue potenzialità. Dopo un avvio di stagione a scaldare il motore in panchina, per Comparoni l’occasione di mettersi in evidenza è arrivata nel corso del girone di andata e non se l’è fatta scappare guadagnando non solo la fiducia ma anche la titolarità in campo, tenendola in pratica per tutto l’arco della stagione. Grotta ha creduto in lui che sul campo ha anche meritato le attenzioni della nazionale. In azzurro si era messo in evidenza anche nelle nazionali giovanili e, proprio di recente, si è guadagnato la convocazione da parte di Fefè De Giorgi per la Nazionale maggiore in vista della prossima Volley Nations League. Evidentemente De Giorgi ha preso appunti nelle sue visite a bordo campo al PalaSavelli in occasione della gare delle gare della Yuasa per questo ragazzo che ha conquistato il cuore dei tifosi della Yuasa.

"Possiamo dire che questa stagione è stata un’autentica montagna russa, alla fine anche molto divertente perché non ci si poteva certamente annoiare. C’è stata quella grande esplosione di gioia e di risultati a cavallo tra dicembre e gennaio decisamente molto importante, soprattutto dopo aver sofferto prima. E’ stata una liberazione autentica da quel cruccio di non riuscire a vincere una gara e poi bellissima proprio la seconda parte di stagione. Per quello che mi riguarda non ho fatto altro che mettermi a disposizione e cercare di dare sempre il massimo. Il calore di questa piazza e dei suoi tifosi l’ho sentito ben chiaro e devo dire che aiuta moltissimo. Personalmente il mio più sincero grazie alla società per l’opportunità che mi ha dato di mettermi in gioco e di questo sono estremamente felice e spero di avere ripagato loro nel miglior modo possibile per la fiducia riposta in me". Un percorso di crescita che passerà in estate dalla nazionale ma che soprattutto è stato reso possibile dalla fiducia che ha avuto in lui la Yuasa.

Roberto Cruciani