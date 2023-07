Francesco, da Altidona all’Olimpo della canoa

ALTIDONA

Due medaglie d’argento in due giorni, questo è stato il bottino conquistato ai campionati del Mondo di Canoa Juniores e Under 23, da parte di Francesco Lanciotti, il ragazzo di Altidona che lo scorso anno si è laureato campione Italiano sui 5000 metri. La manifestazione iridata in corso di svolgimento ad Auronzo Di Cadore, ha messo in mostra ancora una volta le doti del canoista altidonese che è in forza alle Fiamme Gialle dopo aver iniziato la carriera a soli 10 anni con la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, allenato dal maestro Marco Fazzini. Venerdì nel K2 mille metri in coppia con Giovanni Penato, l’armo azzurro ha chiuso al secondo posto la sua finale alle spalle della Germania (Tobias Hammer e Jan Prager) precedendo i favoriti ungheresi (Bence Vajda e Tamas Szabo). Ieri, nella finale K2 500 metri, lo stesso equipaggio italiano è giunto al secondo posto a soli 66 centesimi di distacco dall’Ungheria. Un’altra bella prestazione che è valsa l’argento agli azzurri e sopratutto a Lanciotti diventato in questi giorni il beniamino del pubblico e orgoglio e vanto dei tanti altidonesi che stanno seguendo, grazie alle sue gesta, questo campionato del Mondo di Canoa. Oggi Francesco sarà impegnato nella sua ultima gara in questi mondiali, nei 5000 metri K1 dove è anche campione italiano assoluto con la speranza che possa stavolta centrare la medaglia, dal metallo più pregiato, quella d’oro. Intanto, il mondo intero della canoa e non solo ha avuto modo di conoscere e apprezzare questo ragazzo che si è ritagliato una parte importante in questo sport.

Roberto Cicchinè