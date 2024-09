Francesco del Gobbo dirigente per la nuova avventura sportiva

Inizia una nuova avventura per l’Asd Montelparo che da il via alla stagione 2024/25 del campionato di terza categoria. La squadra si è riunita nei giorni scorsi, per fare il punto che apre al nuovo anno, pieno di speranze e buone aspettative. Tanti i volti nuovi di questa stagione, entrati subito in sintonia con i veterani degli anni passati. Quest’anno il ruolo di dirigente è affidato a Francesco Del Gobbo coadiuvato da Nazzareno Marcantoni. Sempre empatica la carica che il presidente Gianluca Eusebi dona al gruppo calcistico montelparese. Durante l’incontro Eusebi ha dato il benvenuto a tutti rimarcando l’importanza dell’impegno congiunto e congratulandosi per il bel gruppo che si sta già creando, auspicando la volontà di fare un buon campionato dopo le delusioni dei due appena trascorsi. Non solo competizione è però ciò che rende speciale l’Asd Montelparese, da sempre unita come una grande famiglia che non ha mai dimenticato di ringraziare chi la sostiene per amore dello sport. "Un grande grazie alla ditta Milani Andrea multiservizi di Comunanza – si legge in un post – che quest’anno ha deciso di incrementare ulteriormente la propria sponsorizzazione fornendoci bellissime maglie da allenamento. E’ grazie al prezioso aiuto di sponsor come questi che le piccole realtà come la nostra possono andare avanti".

Paola Pieragostini