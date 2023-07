Francesco è campione nazionale di canoa K1

Il 21enne altidonese Francesco Lanciotti è campione nazionale di canoa K1 Under 23 e sarà tra gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali di canoa velocità nelle categorie Junior e Under 23. La manifestazione si è aperta ieri per terminare domenica, e si svolge nel suggestivo scenario del lago di Santa Caterina, ad Auronzo di Cadore, una prima volta assoluta per un lago alpino, considerando che gare di questo tipo si svolgono generalmente in bacini artificiali.

"A nome dell’Amministrazione comunale di Altidona – commenta il vice sindaco Marco Tirabassi, assessore allo sport – voglio congratularmi con Francesco per questo primo obiettivo raggiunto: da atleta della Guardia di Finanza, ha saputo conquistare il titolo italiano e garantirsi la partecipazione alla massima competizione internazionale". L’assessore Tirabassi ricorda che Lanciotti gareggerà nelle specialità K2 500 e K2 1000, con batterie che saranno trasmesse sia sui canali sportivi della Rai, sia sul sito della Federazione Italiana Canoa Kayak.

"Mi faccio portavoce dei concittadini – conclude il vicesindaco – nel dichiararci pronti a sostenere il nostro atleta augurandogli di coronare il suo grande sogno, nell’attesa di rivederlo il prossimo 26 luglio impegnato agli Europei che si disputeranno in Polonia".

Paola Pieragostini