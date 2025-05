Francesco Pileri avanza nella trattativa per la cessione della Fermana

Il manager Francesco Pileri lo aveva preannunciato la scorsa settimana che lunedì pomeriggio sarebbe stato a Fermo, o nei pressi, proprio per un ulteriore incontro dal vivo con i massimi dirigenti della Fermana. Aveva anche detto che sarebbe stato un incontro tecnico, nel quale portare avanti il discorso in merito all’ingresso in quota di maggioranza del gruppo internazionale di imprenditori da lui rappresentato. E questo sostanzialmente è stato confermato dallo stringato comunicato emesso dalla società, redatto in accordo con la parte acquirente. "Nel pomeriggio di lunedì si è svolto un nuovo incontro per la trattativa di cessione delle quote della Fermana. Al tavolo l’attuale proprietà della Fermana e Francesco Pileri, in rappresentanza del gruppo di imprenditori interessati al club. Il confronto è stato utile per definire ulteriormente alcuni passaggi tecnici e ha rappresentato un ulteriore passo in avanti della trattativa. Nei prossimi giorni sono in programma ulteriori incontri". Non viene specificato il dove si sia svolto l’incontro ma pensare a Clinicalab significa non andare troppo lontano dalla verità. D’altra parte proprio il quartier generale della famiglia Simoni (titolare del 100% delle quote da due anni, ma con oltre il 40% già da nove stagioni) è stato protagonista di diverse trattative nel corso degli anni con svariati gruppo: da quello romano due anni fa con referente l’avvocato Gianni, passando anche per Di Matteo e quello con holding Fabriani. Insomma proprio si sono svolte tutte le trattative recenti in merito alla Fermana. Vedremo se questa volta la fumata sarà bianca o meno e si andrà verso il passaggio delle quote di maggioranza. Sul piatto al momento il 55% delle quote che sarebbero acquisite dagli imprenditori internazionali con forti interessi a Malta in ambito alberghiero e non solo, rappresentati da Francesco Pileri. La base di lavoro è sempre quella; al momento non c’è però l’accordo e sembra che la situazione si stia trascinando anche in attesa dell’omologa del tribunale in merito alla ristrutturazione che però, entrambe le parti e lo stesso avvocato Daniele Gambelli che l’ha curata personalmente, danno ormai per acquisita. Nei prossimi giorni ulteriori incontri sono previsti fino a quello, anticipato dallo stesso Pileri, con gli imprenditori che arriverebbero a Fermo per il closing. Telefonicamente lo stesso Pileri si è limitato a dire che è andato "tutto bene" in occasione dell’incontro, non aggiungendo dettagli. Situazione societaria dunque in definizione con la possibile nuova struttura societaria che prevederebbe Pileri in un ruolo apicale, probabilmente quello di amministratore, un presidente fermano espresso proprio dalla famiglia Simoni (che rimarrebbe titolare del 45%) e Federico Ruggeri nel ruolo di direttore sportivo.

Roberto Cruciani