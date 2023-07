Franchellucci promuove l’estate

Osservando, ormai da ex sindaco, l’avvio della stagione estiva, per Nazareno Franchellucci "è bello vedere la nostra Porto Sant’Elpidio così viva ed apprezzata. Fa piacere la soddisfazione degli operatori del settore per gli importanti movimenti che si stanno registrando in città già dal 2 giugno, rafforzati dalle presenze umbre, non solo nel fine settimana. Bello vedere l’area camper Frontemare Parking sempre più amata e apprezzata. Ma la cosa che più riempie di gioia è che tutte le iniziative promosse da associazioni e quartieri, stanno vedendo una bellissima partecipazione di gente che onora gli sforzi organizzativi". A Franchellucci fa piacere che "si stiano riconfermando gli eventi di punta della mia amministrazione, dai mercatini, al Beach Soccer, al Triathlon, al festival di teatro per ragazzi. In attesa di sapere come la nuova amministrazione si vorrà caratterizzare nel turismo, godiamoci una città sempre più bella e attrattiva".