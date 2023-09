Franchellucci: "Quando finiranno i lavori alla scuola Mercantini a Porto Sant'Elpidio?"

"Siamo al 28 settembre e il plesso ‘Mercantini’ è ancora come un cantiere che tutto sembra fuorché in via di smantellamento, ma nessuno tra gli operatori scolastici, rappresentanti del plesso e genitori, sa con certezza quando i lavori termineranno": a sollevare il problema è il capogruppo del Pd (nonché ex sindaco), Nazareno Franchellucci che ritiene sia tempo di avere risposte certe dall’amministrazione. "A inizio settembre, dopoa riunioni svoltesi in Comune, con sindaco e assessori, la dirigente scolastica dell’Isc 2, Ombretta Gentili, comunicava (così come avevano fatto gli stessi amministratori) che, per il plesso di Cretarola, ‘il Comune sta facendo lavori di adeguamento sismico, si sta procedendo a ritmo serrato ma, per 15 giorni, forse meno, a settembre le classi potrebbero subire degli spostamenti’". Vero è che, dall’inizio dell’anno scolastico, diverse classi della primaria sono state provvisoriamente ospitate nella sede del quartiere Cretarola, con spostamenti di altre classi di primaria e di quelle della scuola d’infanzia negli altri spazi residuali. "Nulla, chiaramente, contro la necessità dei lavori, il cui finanziamento è stato ottenuto da parte della mia amministrazione – chiarisce Franchellucci –, né sul fatto che, inevitabilmente, i lavori ad agosto non potevano che subire un parziale rallentamento. Ma, arrivati al 28 settembre, credo sia arrivato il momento che assessori di competenza diano comunicazione delle reali date di restituzione dei locali". E nell’attesa di avere queste delucidazioni, Franchellucci ringrazia gli operatori scolastici e l’associazione di quartiere Cretarola che, "in pieno spirito di servizio e collaborazione, stanno facendo il massimo per far svolgere l’attività scolastica al meglio".