"Franco Mazelli sempre con noi"

Un nugolo di ragazzi e ragazze, tutti con la t-shirt nera con l’immagine di Franco Mazelli sul davanti e con la scritta ‘Sempre con noi, Zemra’ sul dietro, con lo sguardo provato e maturo di chi ha toccato con mano, troppo presto, la durezza della vita, ha ‘coccolato’ per tutta la durata del rito funebre, la bara che custodiva il loro amico, Franco Mazelli, il 18enne morto in seguito a un tragico volo, precipitando dal tetto di un capannone. Più volte si sono radunati intorno al feretro, più volte hanno stretto in un abbraccio i genitori e la sorella del loro amico (anch’essi con la t-shirt e la foto di Franco sul cuore) come se fossero incapaci e restii a lasciarlo andare. E’ grande la chiesa di San Pio X, eppure non è stata sufficiente ad accogliere i tantissimi che hanno voluto esserci nel dare l’ultimo saluto a Franco: c’erano gli amministratori a partire dal sindaco Massimiliano Ciarpella, i compagni di scuola, le insegnanti e la dirigente scolastica dell’Urbani, Laura D’Ignazi, c’era l’intero quartiere di Marina Picena e poi la gente, tanta gente. "Questo fatto non ci lascia indifferenti – ha detto don Lorenzo durante la celebrazione – e siamo tutti vicini a questa famiglia e a Franco". "Non ho parole con cui consolare – ammette il parroco – ma cerchiamo una vera consolazione nella parola di Dio. Non ci sono risposte alle domande che questo evento ha suscitato ma, al di là della quantità dei giorni, quello che conta è la qualità della vita". Riprendendo la parabola del Vangelo, "il seme è uguale per tutti, il dopo vita è uguale per tutti. Cos’è che cambia? Siamo noi che facciamo la differenza. La vostra vita –il monito rivolto ai giovani - produca tanti frutti, come ha fatto quella di Franco". "Vedo tanta tristezza – ha aggiunto don Toni – ma vedo anche che Franco era amato, che non siete qui solo perché è morto un ragazzo di 18 anni, ma perché era pieno di vita, allegro e benvoluto da tutti". Poi, è toccato ai ragazzi: "Giratevi – ha incitato i presenti, uno di loro – e guardate: Franco era amato da tutti" e, rivolto alla famiglia, "avete perso un figlio, ma ne avete guadagnati tantissimi e sono tutti qui, oggi, anche per voi". Un applauso ha accompagnato il feretro all’uscita. "Guarda quanto ti volevano bene" le parole della mamma, ringraziando la folla presente.

Marisa Colibazzi