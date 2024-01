Frankestein per i più piccoli

Per la rassegna teatrale dedicata a bambini e famiglie ‘Tutti a Teatro’ la Compagnia ‘Lagrù Ragazzi’, porta sul palco del teatro ‘Emiliani’ di Rapagnano lo spettacolo ‘Franco Frankenstein’, che si terrà oggi alle 17. "Lo spettacolo – spiegano i referenti di Lagrù Ragazzi - prende spunto dal romanzo di Mary Shelley e tratta il tema della discriminazione e del bullismo da un punto di vista particolare, perché tutti possiamo diventare bulli". Franco è un bambino come tutti gli altri. È alto nella media, ha un bel sorriso, come i sorrisi dei bambini della sua età, quando riesce a sorridere. Ma nonostante Franco sia un bambino come gli altri, viene sempre preso in giro da tutti. La causa è il suo cognome ‘Frankestein’. Decide allora di costruirsi un amico robot con cui giocare, ma questa scelta porterà solo guai. Per info e prenotazioni contattare i numeri 334-7045739 oppure 338-8525010; biglietto unico 6 euro, ingresso gratuito per i bimbi sotto i 3 anni.