Frate Mago si racconta su Rai Uno

In una lunga discussione sulla sua missione apostolica padre Gianfranco Priori, rettore del santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino conosciuto dal grande pubblico con il nome di Frate Mago, si racconta nel programma di Rai Uno ‘A sua immagine’. Nella puntata di sabato 17 febbraio andata in onda su Rai Uno, la presenza di padre Gianfranco non è passata inosservata alle migliaia di fedeli che normalmente frequentano il santuario mariano ai piedi dei Sibillini. Un tamtam che ha percorso in lungo e in largo il territorio Fermano, perché Frate Mago non ha perso occasione di fronte alla sua intervistatrice Lorena Bianchetti di ricordare il suo territorio. Una intervista durata circa 40 minuti, in cui padre Gianfranco Priori, ha ricordato la sua passione per la magia, che appunto lo ha portato a diventare per tutti Frate Mago, tanto da riuscire ad esibirsi di fronte a Papa Francesco che dopo un gioco con le carte scherzosamente lo apostrofò: ‘Ma tu sei un diavolo’; i suoi tanti giochi di fronte a bambini, anziani e persone malate; i suoi inizi come missionario in Africa cercando di portare sostegno alle comunità più disagiate, fino all’arrivo al santuario della Madonna dell’Ambro. "La puntata è stata realizzata due settimana fa – racconta padre Gianfranco Priori – ed è stata trasmessa sabato scorso. Sono stato felice di poter raccontare attraverso un vetrina come la trasmissione di Rai Uno il nostro bellissimo territorio e la sua storia". Nei ricordi di Frate Mago il sisma del 2016 che ha colpiti duramente l’area dei Sibillini, danneggiando gravemente il santuario della Madonna dell’Ambro, ristrutturato grazie al sostegno dell’ingegner Amedeo Grilli scomparso a 75 anni nell’ottobre del 2023 e della Cassa di Risparmio di Fermo, che finanzio la ristrutturazione. "Il santuario della Madonna dell’Ambro è un punto di ritrovo – continua padre Gianfranco – che richiama migliaia di fedeli anche da fuori regione, è un luogo dove le persone vengono a trovare benessere fisico e spirituale". Fra le tante iniziative quello del moto raduno che si svolge ogni anno organizzato e promosso dal moto club ‘Guido Paci’ di Montegiorgio, partito nel febbraio del 2000 con qualche decine di bikers, che richiama ogni anno per la solenne benedizione circa 4.000 motociclisti da tutto il centro Italia. Sicuramente una bella vetrina di promozione per i Sibillini e per le provincie di Fermo e Ascoli Piceno.

Alessio Carassai