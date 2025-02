Fratelli d’Italia: Andrea Agostini confermato coordinatore comunale

L’assemblea degli iscritti a Fratelli d’Italia di Porto San Giorgio svoltasi domenica scorsa nel ristorante Cobà ha confermato all’unanimità Andrea Agostini nell’incarico di coordinatore comunale del partito. Questo il commento del neo nominato: "Porto San Giorgio è il quarto comune per abitanti della Provincia di Fermo, ma il primo circolo di Fratelli di Italia per numero di iscritti. Oggi, da coordinatore comunale nominato dai vertici, ho avuto l’onore di essere confermato per elezione con acclamazione all’unanimità. Il direttivo che ho indicato è stato anch’esso eletto all’unanimità per acclamazione e vede quali membri Maria Lina Vitturini, Presidente Pari Opportunità Regione Marche, Marco Tombolini, assessore comunale, Valeria Fermani, consigliere comunale, Valentin Ovidiu Mazare. Riconoscimenti di fiducia di cui sono grato a ognuno dei 99 tesserati aventi diritto di voto" Quindi, a seguire, ringrazia il coordinatore provinciale Andrea Balestrieri e la vice Pisana Liberati per l’ottima organizzazione dei lavori dell’assemblea nonché il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore Carlotta Lanciotti, il consigliere regionale Andrea Putzu per il loro intervento. "Seguirà nei prossimi giorni la nomina da parte mia di ulteriori due membri del direttivo di mia fiducia" conclude AgostinI.

"È stata una giornata molto partecipata e piena di spunti ma anche di festa – racconta Andrea Balestrieri, segretario provinciale Fratelli d’Italia –. C’e stato un clima di partecipazione ma anche di riflessione con i numerosi interventi che si sono susseguiti per tutta la mattinata. Ogni nuovo coordinamento sa che dovra’ continuare a portare avanti un serio lavoro sia in citta’ che a livelli superiori, in vista del rinnovo del Consiglio Regionale. Ognuno di noi ha una grande responsabilita’ che abbiamo deciso di assumerci in pieno. Ad Andrea e al direttivo, faccio i miei sinceri auguri di buon lavoro, certo che la loro passione ed esperienza, permetteranno di ricoprire nel migliore dei modi i loro ruoli".