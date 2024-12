Fratelli d’Italia, coordinamento intercomunale dei Sibillini

Prende vita il Coordinamento intercomunale dei Sibillini di Fratelli d’Italia. Lo annuncia Valerio Tidei, rappresentante di Fdi coordinamento di Fermo, all’indomani dell’inaugurazione del nuovo ospedale dei Sibillini di Amandola, una cerimonia che ha rivolto le attenzioni di forze politiche e istituzionali nell’area montana a sud della Marche. "L’inaugurazione dell’ospedale intitolato al nostro Beato Antonio – commenta Valerio Tidei – è il simbolo di una rinascita per un territorio che non si vuole arrendere al sisma, allo spopolamento e alla crisi economica. E’ stato un giorno di festa". Ma c’è da annunciare anche la nascita del Coordinamento intercomunale dei Sibillini di FdI. "I Sibillini meritano di crescere anche politicamente – continua Tidei -. Sotto la sapiente guida del coordinatore provinciale Andrea Balestrieri e del vice coordinatore Pisana Liberati, oltre al consigliere Andrea Putzu, opereranno anche un presidente di coordinamento intercomunale, e un vice presidente, in nomi sono in fase di definizione e saranno comunicati durante la prossima riunione di partito. Insieme si cercherà di fare sintesi e di portare le istanze di un intero territorio al presidente Francesco Acquaroli".