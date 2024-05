Fratelli d’Italia respinge le accuse del Pd:: "Nessuna lezione"

Non accetta lezioni dal Pd su nessuna delle critiche mosse dai Dem all’attuale amministrazione, la coordinatrice di Fd’I, Gioia di Ridolfo che, sulle paventate spaccature in maggioranza (con riferimento alle critiche mosse dal presidente del consiglio comunale, Diego Tofoni, ndr) ricorda ai dem elpidiensi "i gravi e grandi malumori che hanno sempre tessuto nei rapporti tra i loro assessori, così come la spaccatura tra Pd locale e il segretario provinciale". Accuse respinte anche sulla scarsa produttività della giunta Ciarpella: "Abbiamo intercettato diversi fondi regionali e stiamo lavorando su più settori. Siamo riusciti ad ottenere più noi dai bandi regionali in un anno che il Pd in cinque. E’ sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione si sta occupando di aspetti concreti come il rifacimento di una delle opere più gravose tra quelle ereditate, via Principe Umberto". Frontale l’attacco della Di Ridolfo al segretario Pd, Carlo Cognigni: "Capisco che abbia bisogno di far comprendere che il Pd esiste ancora in città ma criticare le scelte della giunta e dire che non si sta occupando di nulla è pura demagogia". E ancora: "Noi sosteniamo lo sport, ciclismo compreso, ma vanno valutate le criticità e i disagi anche sulla base dei benefici che vengono generati. Non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno dai dem, pessimi maestri che non le hanno mai sapute gestire certe manifestazioni, né tantomeno hanno saputo creare manifestazioni importanti. Va anche detto che nella fase organizzativa dei nostri eventi, cosa che il Pd non ha mai fatto, vengono coinvolti i commercianti ragionando con loro sulle scelte da prendere. Oltre a questo abbiamo creato una Consulta sul turismo per coinvolgere di più gli operatori che il Pd aveva dimenticato e mai considerato". Tra i progetti in campo, "esiste un piano per gli asfalti, per il rifacimento dei marciapiedi e si sta lavorando senza sosta per poter dare a questa comunità una dignità che aveva perso. Questo però, - conclude la Di Ridolfo - ha bisogno di tempo e, mi sembra che di risultati, in questo primo anno, questa amministrazione né abbia già portati".