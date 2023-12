Fratelli d’Italia si ritrova domenica all’Hotel Astoria

Un momento importante per guardare al futuro e ripartire dai territori. Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Fermo rende noto il prossimo svolgimento del Congresso Provinciale del partito, programmato per domenica a Fermo presso l’Hotel Astoria di Via Vittorio Veneto, per eleggere il presidente provinciale e il direttivo. L’evento avrà inizio la mattina alle 10 e si svilupperà per tutto il corso della giornata. "Il congresso rappresenterà un momento importante per lo sviluppo del partito, spiegano i referenti fermani di Fratelli d’Italia, che è sempre più intenzionato non solo a far crescere la propria struttura ma anche a promuovere la sua classe dirigente la quale è molto presente in molte amministrazioni locali del fermano. Questa opportunità sottolinea l’impegno costante di Fratelli d’Italia nel garantire una leadership forte e coesa, fondamentale per il perseguimento degli obiettivi politici e per rispondere alle sfide di una provincia che, nel 2024, vedrà andare al voto ben 22 comuni". Saranno i soli tesserati di Fratelli d’Italia ad avere il diritto di voto durante il congresso che sarà aperto dal consigliere regionale Andrea Putzu. Sono previsti anche gli interventi del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano e dal coordinatore regionale FDI Marche Sen. Elena Leonardi, del presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi che, insieme ai consiglieri provinciali e agli amministratori locali, porteranno il loro saluto, per rafforzare il legame tra il partito e le istituzioni del territorio.