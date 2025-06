Frecce tricolori, ma anche tanti eventi: cosa fare oggi

Nella giornata odierna Porto San Giorgio è un pieno di eventi per la soddisfazione di ogni gusto e fascia d’età. Naturalmente terrà banco lo spettacolo delle frecce tricolori dalle ore 15 alle ore 18 con le acrobazie eseguite con gli aerei, il lancio di paracadutisti, la simulazione di un salvataggio in mare la sfilata di velivoli particolari e il clou con l’emissione di fumi bianchi, rossi e verdi della bandiera italiana.

Ma non ci sono solo le frecce tricolori. Dalle 18 in poi in piazza Matteotti Lizar sommer show, concerto delle band di musica d’insieme. Poi dalle 12 in poi sul viale Don Minzoni esposizione di FIAT Topolino, la vettura che motorizzò tutti gli italiani. Un appuntamento organizzato dall’associazione Campe con il patrocinio del comune.

Da ultimo la Borgo Rosselli ASD festeggia un anno ricco di traguardi e grandi soddisfazioni dalle ore 20 nel campo sportivo vecchio.