Frecce Tricolori, emozioni e acrobazie spettacolari sul lungomare del Fermano

Fermo, 22 giugno 2025 – Quando passano le Frecce tricolore ci si sente tutti un po' più italiani, è come se la bandiera ci abbracciasse tutti. Per questo ogni volta che la pattuglia acrobatica torna sul mare si riversa il pubblico delle grandi occasioni, per ammirare evoluzioni e la bravura di una squadra tra le migliori del mondo. Già sabato per le prove tutti col naso in su, sul tratto di spiaggia che unisce i due comuni, Fermo e Porto San Giorgio, insieme nell’organizzazione dell’evento e nella cura della sicurezza di una manifestazione che non può avere sbavature.

Grande sforzo anche per gestire viabilità e parcheggi, per quello che è e resta un appuntamento amato da tutti. Grande sforzo anche da parte dell’aeroclub fermano, con il presidente Luigi Marangoni che ha vissuto due giorni di grande intensità.

Il pomeriggio si è aperto con l’esibizione di elicotteri e paracadutisti, a sottolineare la capacità che c’è in Italia di intervenire su ogni tipo di emergenza. Emozionanti le esibizioni acrobatiche di Andrea Pesenato, campione di acrobazia aerea a motore, e Lorenzo Pesaresi, del team Yak Italia. il sindaco Paolo Calcinaro ha accolto le istituzioni del territorio insieme al collega sangiorgese Valerio Vesprini, controllando insieme che i parcheggi organizzati nella zona bastassero per accogliere le migliaia di persone che non hanno voluto mancare.

Sul mare a vigilare la Capitaneria di Porto che ha chiuso un tratto di mare di quattro chilometri per due per garantire davvero sicurezza per tutti, anche i bagnanti hanno volentieri rinunciato al bagno per poter ammirare da vicino le esibizioni. Protagonista anche l’istituto Montani che ha portato i ragazzi dell’indirizzo aeronautico con il simulatore di cui è dotato il laboratorio, anche loro appassionati di volo, innamorati del cielo.

Il trionfo alle 18 in punto quando sono arrivate le Frecce, la pattuglia acrobatica col fumo tricolore che lascia sempre emozioni immense. Una festa per tutti, per un fine settimana da incorniciare, col cielo blu che si è riempito di storie e di coraggio, della bellezza di essere italiani.