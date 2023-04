Frenata per le Volley Angels

Battuta d’arresto casalinga per la Carlo Forti Volley Angels Lab contro l’Ariete Prato. Al PalaSavelli finisce 1-3 al termine di una gara che si era subito messa bene per le padrone di casa. L’avvio è spumeggiante per Tiberi e compagne, che mettono alle corde la formazione toscana. Il secondo set p3erò fa un po’ da spartiacque dell’incontro, con la squadra di casa che va sotto, rimonta, si affaccia per prima in dirittura finale, ma poi regala il parziale alle ospiti. . Situazione più o meno simile negli altri due parziali, con il coefficiente degli errori che va a favore delle toscane, alle quali (forse) viene assegnato anche un punto in più nel terzo set. In entrambi i parziali la formazione di casa infiamma il pubblico con delle rimonte che le portano a un passo dalla vittoria del set, ma per le rossoblù, alla fine i tre punti prendono la via della Toscana. Forse il tie-break sarebbe stato il verdetto più equo, ma con i se e con i ma non si è mai scritta la storia. Vero è che con almeno un punto in più, la classifica della Carlo Forti renderebbe maggiormente l’immagine del valore delle rossoblù. Sabato alle 19 la squadra renderà visita alla Centro Diesel Pagliare.