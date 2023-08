Frontale tra auto e camion a Sant'Elpidio a Mare: Notte di paura sulla Mezzina

Terribile frontale, la notte scorsa, intorno alle 3, lungo la provinciale Mezzina: per cause da accertare, un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente, all’altezza della stazione di carburante, a ridosso dell’incrocio semaforizzato.

Nell’impatto, ad avere la peggio è stata l’auto e i due giovanissimi, entrambi residenti a Montegranaro, che vi stavano viaggiando. Il più grave per i traumi riportati, ai soccorritori della Croce Azzurra e del 112 è parso il ragazzo che stava sul lato passeggero tanto che i sanitari hanno deciso di allertare l’elisoccorso notturno. Al suo arrivo sul posto, l’équipe medica ha subito caricato il giovane e il velivolo è potuto velocemente ripartire in direzione ospedale regionale di Ancona, dove il ferito sarebbe stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Dopo essere stata trasportata al Pronto soccorso di Fermo, anche la ragazza è stata trasferita, in ambulanza, a Torrette. Illeso il conducente del camion. Sul posto anche i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Il verificarsi di questo sinistro fa tornare d’attualità, purtroppo, le criticità di un crocevia spesso scenario di incidenti.

Per renderlo più sicuro vi sono stati installati semafori col sistema T-red (non funzionante durante la notte) ma Comune e Provincia stanno già ragionando sulla realizzazione di una rotatoria.

