Frontoni: "Ecco le future applicazioni dell’Intelligenza Artificiale"

Tanti gli spunti di riflessione che riguardano le future applicazioni dell’Intelligenza artificiale, ma anche di eccellenze marchigiane nel mondo. E’ stato questo l’argomento al centro dell’incontro che si è tenuto mercoledì al Teatro ‘Emiliani’ di Rapagnano, organizzato da Banca Mediolanum in collaborazione con il Comune con l’ospite Emanuele Frontoni, docente e ricercatore dell’Università di Macerata poltre ad essere uno dei maggiori esperti a livello nazionale di IA (Intelligenza Artificiale). Dopo una breve presentazione di Tiziano Fusari, global family banker di Banca Mediolanu, e un saluto dalla sindaca Elisabetta Ceroni, si è entrati subito nel vivo dell’incontro. "L’intelligenza artificiale è un preziosi strumento che puoi aiutarci a sviluppare mansioni importanti – spiega Emanuele Frontoni – che non può in ogni caso sottrarsi alle valutazioni umane. Certo ci sono lati positivi e alcuni negativi, ma spetta a noi gestirli. Spesso sento dire che nelle Marche si riesce a fare poco, ma quest’affermazione non risponde alla verità. L’ospedale Salesi di Ancona è una delle eccellenze a livello internazionale, tanto per fare un accenno ci sono alcune applicazioni IA che monitorano lo stato dei bambini precoci. Nel Distretto del Cappello si sta sviluppando un sistema di valutazione IA che accede alle foto dei social per studiare le tendenze di mercato del cappello. Il famoso Ponte Morandi di Genova, è dotato di un sistema di monitoraggio per la sicurezza realizzato interamente nelle Marche. L’Europa inoltre è l’unico continente che si sta dotando di un sistema etico dedicato alle IA".