"Frutta, i prezzi sono invariati Ma produrre costa molto di più"

L’ondata di caldo anomalo colloca le aziende agricole in prima linea contro il calo di quantitativi di produzione, aumento di spese e mancato adeguamento dei prezzi di vendita. A parlarne Paolo Acciarri, titolare insieme al fratello Marco della Società agricola Fratelli Acciarri, di Ortezzano, in questo periodo nel clou della raccolta frutticola. "La raccolta estiva è iniziata a giugno – spiega Acciarri – e siamo nel clou della produzione di pesche, prugne, albicocche e pera coscia per un quantitativo previsto di raccolta di circa 20 mila quintali fino a metà settembre".

Quali sono le conseguenze del caldo anomalo?

"Blocco fisiologico della pianta con conseguente perdita di quantitativi di raccolto che ci costringe a manovre di soccorso per non perdere la qualità" Quali sono?

"Da quando facciamo i conti con il cambiamento climatico abbiamo investito in specifici impianti di irrigazione anche in automazione che va verso obiettivi di sostenibilità e rispetto della natura, risparmio energetico e fatiche delle risorse umane". Il costo di produzione di un chilo di frutta per la stagione 2023 è lo stesso del 2022?

"È aumentato notevolmente a causa delle necessità del percorso di produzione. Le piogge abbondanti della passata stagione ci hanno costretto ad intervenire nella difesa di attacchi da funghi. Poi il caldo improvviso a difenderci da attacchi di insetti. Trattamenti fitosanitari e concimi sono molto costosi".

L’aumento dei costi di produzione, trova riscontro nell’adeguamento di prezzi di vendita?

"No. Seppur produrre un chilo di frutta in questa stagione è costato molto di più, il prezzo di vendita è lo stesso dello scorso anno".

Paola Pieragostini