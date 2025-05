Fuga di gas, evacuata palazzina e tragedia scongiurata dai vigili del fuoco

Fermo, 13 maggio 2025 - Poteva trasformarsi in una tragedia immane, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Tanta paura e, fortunatamente, nessun intossicato o ferito per la fuga di gas che ha interessato una palazzina situata in via Pompeiana.

L’allarme e il panico

L’allarme è scattato poco dopo le 23 e i vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto hanno disposto l’evacuazione degli appartamenti di tre nuclei familiari. Gli specialisti del 115 hanno subito capito che c’era stata una fuga di gas da una cabina del metano lungo la strada. I gas fuoriuscito è penetrato all’interno dei garage della palazzina facendo scattare l’allarme per il forte odore sentito dai residenti.

Metano nei garage della palazzina

I vigili del fuoco addetti all’ispezione hanno effettivamente riscontrato la presenza di metano nei garage dell’edificio e precauzionalmente hanno disposto l’evacuazione della palazzina. Gli uomini del 115 hanno fatto scattare il piano d’emergenza previsto in caso di fughe gas e in poco tempo hanno messo in sicurezza tutta la zona.

Come è stato fatto fuoriuscire il gas

E’ stata allertata anche la ditta incaricata della manutenzione delle tubature e delle cabine del metano che si è occupata della riparazione del guasto, bloccando così definitivamente la fuga di gas. A quel punto, il metano che aveva invaso i garage, è stato fatto fuoriuscire attraverso un’adeguata ventilazione e, una volta completate le operazioni, le famiglie sono potute rientrare in casa. La situazione è tornata alla normalità e tutto è finito nel migliore dei modi.