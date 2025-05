Fuga di gas a Fermo, tre famiglie evacuate nella notte

Fermo, 13 maggio 2025 – Notte da incubo per una fuga di gas da una cabina del metano a Fermo. I vigili del fuoco fanno evacuare precauzionalmente tre famiglie da una palazzina in via Pompeiana.

E’ successo alle 23 quando i vigili del fuoco sono stati allertati per una fuga di gas a seguito di un guasto in una cabina elettrica presente lungo la via.

Il gas fuoriuscito ha saturato i locali dei garage di una vicina palazzina. Raccolta la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo che hanno precauzionalmente fatto evacuare le tre famiglie che vivono della palazzina.

Con il 115, in via Pompeiana, sono arrivati anche i tecnici del gas che hanno subito riparato il guasto. Così, una volta ventilati e areati i locali dei garage, le famiglie sono potute rientrare nelle loro case. Non risultano intossicati.