Fuga in auto con la cocaina. Un 30enne va alla sbarra per traffico di stupefacenti

Lo tenevano d’occhio da un po’, ma quando lo avevano visto scendere dalla sua auto e armeggiare su un altro veicolo, erano entrati in azione e, nonostante la fuga e lo speronamento ai danni di una auto della Guardia di Finanza, i militari delle Fiamme Gialle erano riusciti a bloccarlo e ha sorprenderlo con 21 chili e mezzo di cocaina purissima. Per questo motivo un 30enne albanese è finito alla sbarra per rispondere di traffico di stupefacenti. Il processo ha preso il via con l’acquisizione delle intercettazioni telefoniche e la testimonianza di uno dei finanzieri che aveva condotto le indagini all’epoca dei fatti. L’operazione era stata messo a segno dal Nucleo di polizia economico finanziaria ed era scattata alle prime luci dell’alba nel gennaio 2021. Il blitz aveva permesso di sequestrare a Porto Sant’Elpidio l’ingente quantitativo di stupefacente e di trarre in arresto l’albanese. Era stata un’auto che procedeva a forte velocità nelle vie della cittadina, quasi deserta considerata l’ora, ad attirare l’attenzione di una pattuglia di finanzieri impegnata nelle consuete attività di controllo del territorio e di prevenzione dei traffici illeciti. Insospettiti dalla circostanza e dall’urgenza del giovane alla guida, gli investigatori avevano deciso di seguire la vettura. I finanzieri avevano pertanto potuto osservare, poco dopo, il sospetto scendere, con fare nervoso e guardingo, dal proprio mezzo e avvicinarsi adì un altro veicolo in sosta, aprendone frettolosamente il bagagliaio. Questi, dopo aver prelevato velocemente un involucro, si era allontanato a bordo della propria auto. Gli uomini delle Fiamme Gialle, non escludendo nemmeno di essere in presenza di un furto, erano immediatamente intervenuti intimando l’alt alla persona alla guida. Alla vista dei militari, l’uomo si era, invece, dato immediatamente alla fuga, percorrendo a elevatissima velocità le strade della cittadina e gettando l’involucro dal finestrino. Dopo un inseguimento, con tanto di speronamento, i finanzieri erano riusciti a interrompere la folle corsa. Recuperato quanto lanciato, i finanzieri avevano rinvenuto due panetti di cocaina purissima. Gli ulteriori approfondimenti effettuati sull’altra auto in sosta da cui l’uomo aveva prelevato l’involucro avevano permesso di scoprire una valigia, occultata nel portabagagli, contenente altri diciotto panetti di sostanza. Una volta emessa sul mercato la sostanza avrebbe fruttato circa tre milioni di euro. L’albanese era stato tratto in arresto per traffico di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ed era stato condotto presso il carcere di Fermo.