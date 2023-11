Fugge dalla guerra in Ucraina, trova lavoro ma viene sfruttata

Fermo, 5 novembre 2023 – Era scappata dalla guerra in Ucraina per ricominciare una nuova vita in Italia ma alla fine si era trovata ad essere sfruttata sul lavoro dai titolari di un ristorante che l’aveva assunta con determinati accordi mai rispettati. Per questo motivo tre persone, socie di un’attività di ristorazione di Pedaso sono state rinviate a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato sfruttamento del lavoro in concorso.

Fugge dalla guerra in Ucraina ma qui viene sfruttata

Tutto era partito dopo che i carabinieri avevano esaminato la denuncia di una dipendente ucraina del ristorante, che lamentava alcune irregolarità. Analizzando la situazione della donna i militari dell’Arma avevano accertato che i titolari del ristorante erano coinvolti in concorso tra loro, nella violazione della normativa a tutela del lavoratore dipendente, per averla reclutata e impiegata, retribuendola in maniera sistematicamente difforme al dettato dei contratti collettivi nazionali che dovevano essere applicati.

Contratti che prevedevano per le mansioni, svolte dalla dipendente nel ristorante, il pagamento di 12 euro e 10 centesimi per ora a fronte dei 4 euro e 30 centesimi elargiti. Era emerso così un compenso comunque sproporzionato rispetto alla quantità e la qualità del lavoro prestato dalla dipendente ucraina.

La donna, infatti, era stata costretta a lavorare oltre le ore giornaliere stabilite dal contratto in essere. Inoltre era stata accertata a suo danno una sistematica violazione della normativa relativa al riposo settimanale e alle ferie che, secondo quando appurato dai carabinieri, non erano mai state concesse nell’intero arco temporale del contratto di lavoro, approfittando del suo stato di bisogno derivante dal disagio economico in cui versava poiché cittadina di nazionalità ucraina priva di strumenti di sussistenza per sé e per la figlia minore, e facendo leva sulla sua impossibilità di rientrare presso il Paese di origine a causa della guerra in corso. Alla fine per i tre titolari era scattata la denuncia e, al termine delle indagini, è stato disposto il rinvio a giudizio.