Fuggono dopo lo schianto frontale. Padre e figlio rinviati a giudizio

A bordo della loro auto, dopo aver invaso l’altra corsia di marcia, avevano centrato in pieno un’utilitaria, facendola finire fuori strada, per poi fuggire senza fermarsi a soccorrere il conducente dell’altra vettura, rimasto ferito a causa dell’incidente. I due pirati della strada, padre e figlio, entrambi di Petritoli, avevano dovuto però fare i conti con i carabinieri che, nel giro di poco tempo, li avevano identificati. Entrambi, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio e pertanto finiranno davanti al giudice del tribunale di Fermo. L’episodio risale al gennaio scorso quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Fermo erano intervenuti sul luogo del misfatto per ricostruire l’accaduto. Era emerso così che l’auto pirata, un suv di grosse dimensioni, mentre transitava in territorio di Petritoli, aveva imboccato una curva a forte velocità andando a scontrarsi quasi frontalmente con un’utilitaria che viaggiava nell’altro senso di marcia, facendola finire sulla scarpata. Sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, erano intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, avevano trasportato il conducente della vettura, un 60enne di Petritoli, al pronto soccorso del "Murri" dove, fortunatamente, gli erano state riscontrare solo ferite lievi guaribili in sette giorni. I carabinieri avevano immediatamente avviato le indagini per dare un nome e un volto al conducente del suv pirata e, all’esito di accertamenti, grazie anche all’analisi di filmati della videosorveglianza pubblica, avevano scoperto che a bordo dell’auto c’erano padre e figlio, entrambi petritolesi e rispettivamente di 75 e 50 anni. Per loro era scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo per fuga in caso di incidente con danni a persone e omissione di soccorso. Una volta individuati i due, sentiti in merito alla dinamica, il padre aveva dichiarato falsamente di essere stato lui alla guida del mezzo al momento dell’incidente, forse per sollevare da responsabilità penali il figlio. La circostanza, poi, era stata smentita dagli approfondimenti investigativi dei militari dell’Arma. Elemento questo che aveva fatto scattare nei confronti del genitore anche la denuncia per false dichiarazioni.

Fabio Castori