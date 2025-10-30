Fumata bianca per la gestione dell’auditorium ‘Giusti’

La volontà di arrivare alla sospirata firma per il rinnovo della convenzione per la gestione dell’auditorium ‘Giusti’ all’Associazione Lagrù, da parte dell’amministrazione Calcinari c’è sempre stata, ma prima è stato necessario rivedere alcuni contenuti dell’accordo, non ultimi quelli economici. Tra proposte, controproposte, le trattative sono andate avanti per diverse settimane e, nel frattempo, dovendo organizzare l’attività associativa e i diversi corsi proposti da Lagrù, sono state individuate sedi alternative provvisorie. L’altro giorno, la fumata bianca, la firma della convenzione avvenuta con palese soddisfazione da parte dell’assessore alla cultura, Giovanni Martinelli: "Non c’è mai stata la volontà di non firmare. C’erano alcuni aspetti che andavano meglio definiti e impostati in vista del prosieguo della collaborazione".

Una volta insediata la nuova amministrazione ha voluto visionare, valutare i contenuti di una convenzione la cui procedura era stata promossa durante il Commissariamento, avviando un confronto con i vertici de Lagrù che era stata l’unica realtà che aveva risposto all’avviso, che gestisce da svariati anni (circa 12) l’auditorium ‘Giusti’ e che, limati (con qualche progetto sacrificato sull’altare dei costi) alcuni aspetti critici, continuerà a farlo.

Il ‘Giusti’ è ormai un punto di riferimento per il teatro comico a livello regionale, e qui si promuovono corsi di improvvisazione teatrale e una scuola di comicità che hanno ‘laureato’ nuovi artisti, oltre a organizzare una stagione teatrale i cui spettacoli, improntati principalmente alla comicità presentata nelle più diverse sfaccettature, registrano sempre il sold out (99 i posti dell’auditorium). L’auspicio di Martinelli è che questa attività possa integrarsi sempre di più con la programmazione culturale della città.

m.c.