Fumo dal vano ascensore, paura in ospedale

Montegranaro (Fermo), 6 maggio 2025 – Attimi di paura e di grande apprensione, questa mattina, intorno alle 11 all’ospedale cittadino quando è stato segnalato un odore acre di fumo proveniente dall’ultimo piano, dal vano dell’ascensore che ha fatto pensare a un principio di incendio. Immediato è scattato l’allarme e, trattandosi di un presidio sanitario con reparti e ambulatori e dove ha sede anche la Croce Gialla, ha richiamato sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco di Fermo, pronti a intervenire qualora si fosse resa necessaria una evacuazione.

In contemporanea, è stato vietato l’utilizzo dell’ascensore in cui si è verificato il problema (mentre è rimasto regolarmente un secondo impianto presente nella struttura) per il tempo necessario alla ditta incaricata della manutenzione di provvedere a risolvere il guasto e accertarne le cause (tra le ipotesi, oltre a un malfunzionamento nel vano motore, anche quella di una infiltrazione di acqua, forse dovuta alle forti piogge di questi giorni). Qualche dipendente, sul momento, ha preferito uscire dal presidio ma poi è tranquillamente rientrato e le attività sono proseguite regolarmente. Nessuna evacuazione dei pazienti dell’hospice, né degli utenti del centro diurno Alzheimer, tantomeno dei pazienti in attesa per visite specialistiche negli ambulatori del piano terra.