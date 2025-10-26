“Io, funeral planner: l’ultima cerimonia della vita”

Fermo, 26 ottobre 2025 – Esistono i wedding planner, che organizzare un matrimonio, celebrato in chiesa o con rito civile in una stanza del municipio o in un luogo scelto dagli sposi perché significativo, simbolico o ricco di suggestione, curandone ogni minimo dettaglio seguendo le indicazioni e i desiderata della coppia. Perché non fare lo stesso nel dire addio a una persona cara, nell’ultima cerimonia della vita? Il tema è delicato, richiede tatto, va a urtare suscettibilità e sensibilità radicate nel tempo ma non è così inusuale vedere commiati civili in cui sono affidati al celebrante pensieri, ricordi e testimonianze di amici e parenti riuniti intorno a una bara.

“Da uno studio risulta che, come i matrimoni, nella maggior parte dei casi ormai sono celebrati con rito civile, anche per l’ultima cerimonia della vita, per dire addio a qualcuno che ha vissuto laicamente, si preferisce una cerimonia rispettosa e in linea col suo sentire” spiega l’elpidiense Devis Traini di Funeral Planner Italia (anche su Facebook), che collabora con Celebranti.com, associazione che si occupa di benvenuto alla vita e di wedding declinati laicamente.

“Io mi occupo della parte funeraria, dell’ultima cerimonia della vita” chiarisce Traini. “Nelle nostre zone, di funerali ‘su misura’ si parla veramente poco, forse perché non se ne sa abbastanza, mentre nel nord Italia c’è attenzione per questa formula più personale, più intima, più autentica, dell’estremo saluto, che rispecchia più da vicino ciò che è stato in vita il defunto” aggiunge Traini.

“Parlare di addii, non è mai facile, ma è importante sapere che esiste un modo diverso per l’estremo saluto. Il nostro lavoro, come celebranti, è quello di accompagnare chi ha avuto un lutto in un percorso su misura, fatto di parole, gesti e ricordi scelti da chi deve dire addio. Lo facciamo con rispetto, senza fretta e, soprattutto, senza giudicare”.

Ma nel dettaglio, cosa fa un funeral planner? “Va chiarito, intanto, che non tocchiamo il lavoro delle imprese funebri. Il nostro compito, di fatto, è celebrare la vita del defunto”.

E spiega ancora Traini in merito alla sua attività: “Prima della cerimonia funebre sentiamo i congiunti per raccogliere informazioni utili per l’omaggio al caro estinto da parte del celebrante. Se qualche familiare, amico o parente vuole portare un proprio ricordo, può farlo. L’estremo saluto non deve essere per forza una sala del commiato, ma può essere all’aperto o in un luogo che abbia un qualche significato e legame col defunto e, in quel caso, pensiamo noi a ottenere permessi e autorizzazioni”.

Insomma il rito civile “consente di scegliere con cura ogni parola, lettura, musica, si può decidere il luogo, l’atmosfera, fare spazio ai ricordi e addolcire, rendere più intimo, un momento dell’addio che non è mai facile, per nessuno”.