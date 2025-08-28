T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco

Porto Sant’Elpidio, 28 agosto 2025 – Dell’ultimo saluto a Roberto Campione, morto tra le braccia dei suoi cari per un attacco cardiaco ad appena 20 anni, proprio nell’età in cui si comincia ad affacciarsi alla vita, la cui scomparsa prematura ha toccato gli animi di tantissima gente, soprattutto di tanti ragazzi, accorsi ieri nella chiesa del Sacro Cuore e riempiendo tutto il piazzale, restano i pensieri toccanti che ha trasmesso il parroco, don Tarcisio, dal pulpito durante la difficile omelia; restano i silenzi interrotti da qualche singhiozzo di ragazzi che non riuscivano a trattenere le lacrime; restano le t-shirt nere indossate dagli amici con l’immagine di Roberto stampata sul davanti in grande formato e restano le t-shirt bianche di altri amici con la semplice scritta ‘Ciaoo Roby’. Ma soprattutto, resta il dolore composto, ma accorato, dei genitori, del fratello, dei nonni di questo ragazzo sfortunato. All’uscita dalla chiesa, il feretro posato sul carro funebre, i familiari si sono stretti uno accanto all’altro vicino a quella bara così ingiusta, così fuori tempo, così pesante da accettare, accarezzandola con dolcezza straziante, incapaci di separarsene. Tutt’intorno, la gente, tanta gente (hanno voluto essere presenti alle esequie del giovanissimo concittadino anche il sindaco Massimiliano Ciarpella e il vice, Andrea Balestrieri) che ha regalato un affettuoso, applauso a Roberto sia all’arrivo del carro funebre, sia quando il rito è terminato, quando sono stati fatti volare i palloncini bianchi preparati dagli amici. Una comunità raccolta per condividere un dolore forte, lancinante, indescrivibile. Ci ha provato, don Tarcisio a offrire parole di conforto a una madre e un padre.

“Pensiamo che la morte sia un viaggio senza ritorno. Umanamente è così ma nella fede, la realtà è un’altra. Gesù ha il potere di toccare la bara e ridarle vita” ha detto prendendo spunto dal passo del Vangelo letto durante la celebrazione. Lo sprone che ha rivolto ai tantissimi giovani presenti, è stato quello di lanciare via il telefonino e “parlatevi, guardatevi negli occhi, raccontatevi cose, sfogatevi, piangete, sorridete. Oltre lo schermo del cellulare, il mondo è bello. Non sprecate il vostro tempo, la vita è una sola”. Rivolto a quel feretro ricoperto di fiori, senza alcuna frase retorica e d’effetto di quelle che lasciano il tempo che trovano, don Tarcisio è stato diretto e, semplicemente, ha invitato Roberto a dare forza alla famiglia, a continuare a parlare con loro, a dirgli il suo affetto “perché oggi – è stato il suo monito verso i presenti - è difficile dire a un padre e una madre ‘ti voglio bene’”, assicurando ai genitori Campione che “Roberto c’è, è sempre lì, accanto a voi, continuerete a sentirlo vicino”.

m.c.