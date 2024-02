Fuochi di artificio per un festa privata, ordinanza del Circomare

Emanata un’ordinanza dall’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio in occasione di accensione di fuochi artificiali sul lungomare sud per una festa privata. Lo stesso Circomare Marittimo di Porto San Giorgio tramite l’ordinanza rende noto che dalle ore 20 alle ore 24 di questa sera nel tratto di spiaggia antistante lo stabilimento balneare "Minonda" per un raggio di 300 metri dal tratto di costa interessato sia vietato: navigare, ancorare, e sostare con qualunque unità da diporto e fare il bagno o immersioni.