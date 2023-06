’Furbetti’ dei rifiuti: ecco le multe

Non bastano le azioni di sensibilizzazione, le multe salate, i controlli e l’attenzione diffusa. Continuano sul territorio gli abbandoni di rifiuti indiscriminati in zone periferiche della città. Negli ultimi giorni abbandoni illeciti si sono avuti in alcuni quartieri della città e gli agenti della Polizia Locale hanno ricevuto la segnalazione e prontamente individuato i responsabili. La Fermo Asite è intervenuta tempestivamente a bonificare le aree dove sono avvenuti gli abbandoni. "Visti gli sforzi fatti dall’azienda per venire incontro ai cittadini nel conferimento rifiuti, dispiace registrare fenomeni di menefreghismo e maleducazione come quelli che hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative, spiega l’assessore alle politiche ambientali Alessandro Ciarrocchi. Approfitto per ringraziare il personale Asite che costantemente interviene a tempi di record per rimuovere fenomeni di abbandono o conferimenti scorretti che purtroppo deturpano il decoro urbano della nostra città. Molto spesso il loro servizio di pulizia e rimozione è addirittura più veloce delle segnalazioni che ci arrivano a dimostrazione di un lavoro quotidiano e accurato sull’ambiente. Non sempre si riesce ad invidiare i responsabili ma il nostro compito deve essere principalmente quello di educare a comportamenti civili". Ciarrocchi ribadisce che si sta portando avanti un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini: "Speriamo che questi fenomeni si riducano sensibilmente. E a proposito di sistemi di prossimità che permettano ai cittadini di fare una corretta raccolta differenziata, a breve verranno posizionati nei quartieri nuovi mini Ecocentro, il primo fra San Tommaso e Tre Archi".

Sugli abbandoni deve intervenire anche la polizia locale, l’assessore Torresi chiede la collaborazione di tutti perché si arrivi a stroncare atteggiamenti che danneggiare l’ambiente". Nel territorio, la raccolta differenziata si è attestata da qualche anno al di sopra della fatidica soglia del 65 per cento. L’azione della Fermo Asite continua ogni giorno anche con le campagne su raccolte differenziate mirate, come negli ultimi tempi sui Raee che tanto successo sta riscuotendo.

Fra gli obiettivi più importanti conseguiti c’è il finanziamento dell’impianto di biodigestione tramite i fondi Pnrr: la bontà progetto è stata premiata con il conseguimento del 14esimo posto in graduatoria su scala nazionale, a fronte di circa 500 progetti presentati. Proprio grazie al risultato conseguito il Comune di Fermo è stato ammesso al finanziamento pubblico di circa 18 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto che consentirà la trasformazione del rifiuto organico in biometano, con una produzione che si attesterà intorno ai 3 milioni di mc annui. Sul biodigestore, come noto, la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo e la Sua della Provincia ha indetto la gara. Il biogas attualmente prodotto in discarica, e autoconsumato dagli impianti di trattamento, ha consentito un notevole risparmio sulla bolletta energetica.