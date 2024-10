Furibonda lite in appartamento: accoltella il fidanzato per gelosia

Fermo, 15 ottobre 2024 – Prima la lite furibonda per motivi di gelosia, poi lei che aveva impugnato un coltello da cucina e aveva sferrato un fendente contro il suo fidanzato e lui che si era difeso prendendole a morsi il braccio. Alla fine solo il tempestivo intervento dei carabinieri aveva evitato il peggio. Nonostante tutto, però, il bilancio era stato di due feriti e, attraverso un’indagine lampo, i militari dell’Arma avevano denunciato all’autorità giudiziaria una giovane elpidiense di 21 anni per il reato di lesioni personali aggravate. A conclusione delle indagini per la ragazza c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Fermo. L’episodio risale al gennaio scorso quando al numero di emergenza 112 era giunta una segnalazione da parte di un vicino e i carabinieri di Sant’Elpidio a Mare erano immediatamente intervenuti insieme agli uomini della sezione radiomobile per sedare la lite tra due fidanzati conviventi.

Durante gli accertamenti, era emerso che la ragazza, a seguito di una violenta discussione originata sembra da motivi di gelosia, aveva ferito il suo compagno 23enne alla mano destra, utilizzando un coltello. La 21enne, infatti, aveva perso il controllo per la rabbia e, offuscata dall’ira, aveva afferrato un coltello da cucina e si era scagliata contro il suo fidanzato che, aveva cercato di ripararsi, ma era stato ugualmente colpito. C’era stata poi la violenta colluttazione e lui, nel tentativo di disarmare la giovane, l’aveva ripetutamente morsa al braccio. La situazione era tornata alla normalità solo a seguito dell’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. Il fidanzato della 21enne era stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Fermo dove i medici, dopo gli esami di rito, avevano valutato successivamente la lesione guaribile in sette giorni.

Anche la ragazza era finita al pronto soccorso dove le erano state riscontrate lesioni da morsi su un avambraccio, presumibilmente provocate dal fidanzato nel tentativo di difendersi. Il coltello da cucina utilizzato durante l’aggressione era stato sequestrato dagli inquirenti per ulteriori indagini e accertamenti tecnici che avevano confermato trattarsi dell’arma incriminata. Adesso è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Fermo.