22 ott 2025
FABIO CASTORI
Cronaca
Furiosa lite condominiale. Aveva pistola finta e taser

Il caos per banali questioni di vicinato come rumori molesti e incomprensioni. I carabinieri hanno riportato la calma, denunciato il 75enne e sequestrato le armi.

I carabinieri sono intervenuti per sedare una lite condominiale in un palazzo di Lido Tre Archi

Prima le parole, poi gli insulti e poi il violento scontro in cui sono spuntati un taser e una pistola. Il drammatico episodio si è consumato a causa di una lite condominiale in un palazzo di Lido Tre Archi, dove i carabinieri di Fermo, con il supporto dei colleghi della sezione radiomobile del Norm e quelli di Porto San Giorgio sono intervenuti per sedare gli animi. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un residente attirato dalle grida e i militari dell’Arma, una volta sul posto, hanno scoperto che era in corso una violenta lite tra tre condomini per banali questioni di vicinato, come rumori molesti e incomprensioni varie che duravano ormai da tempo. Uno dei coinvolti, durante la concitazione del confronto scontro, un italiano di 75 anni, ha minacciato di morte con un’arma i due rivali tenendoli sotto scacco. Sono stati attimi di terrore fino a quando l’intervento dei carabinieri ha consentito di ristabilire la calma e di rinvenire nella disponibilità del 75enne una replica di arma antica a pietra focaia ad avancarica, non funzionante, nonché uno storditore elettrico perfettamente funzionante detenuto illegalmente. Le armi sono state sequestrate e l’uomo, dopo esser stato condotto in caserma per le operazioni di rito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per detenzioni illegale di arma e minaccia aggravata. Quotidianamente sono numerosi gli interventi per liti domestiche segnalate al 112 e sedate dai Carabinieri. Spesso molti interventi si risolvono grazie alla professionalità e alla capacità dei militari dell’Arma di disinnescare con diplomazia situazioni banali ma potenzialmente pericolose se non adeguatamente gestite. Altre volte invece i le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire in contesti relazionali già deteriorati per consolidate situazioni di contrasto tra le parti, dove il buon senso non è sufficiente ed anzi occorre intervenire con autorevolezza e decisione per evitare che tali incomprensioni degenerino in reati più gravi. Tali interventi sono sempre più diffusi e solo l’azione dei carabinieri e delle altre forze di polizia spesso scongiurano conseguenze peggiori.

Fabio Castori

