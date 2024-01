Furlanetto sbarra la porta. Petrungaro: velocità e dribbling

Furlanetto 7,5: Dal risultato può non sembrare, ma di impegni ne ha avuti parecchi. Qualche miracolo qua e là ce lo mette sempre.

Eleuteri 6: Malaccari lo copre, e qualche volta in più rispetto alle ultime uscite può galoppare sulla fascia. Ha disputato partite migliori, ma il suo lo fa sempre.

Fort 7: Primo gol in C e una grande partita. Uscito fuori in ritardo, bloccato da Gasbarro, ma che bella scoperta. Siamo sicuri che il nuovo arrivato De Santis sia titolare a prescindere?

Spedalieri 6,5: Quando Sbaffo esordiva in Serie A, il siciliano era un "picciriddu" di otto anni. Ma lui non se lo ricorda e annulla l’attaccante, tanto che nella ripresa passa a centrocampo.

Pistolesi 6: Nel secondo tempo Melchiorri da solo in area vede un piccoletto dietro di lui, pensava di fregarlo con il velo. Però quel piccoletto era Francesco Pistolesi che non lo freghi neanche se ti chiami Houdini. Altra buona prova.

Scorza 6,5: Mercato? Macchè. A porta libera non poteva sbagliare, ma lui c’era. Peccato per il gol dello 0-4 divorato, la doppietta se la meritava.

Giandonato 6,5: Nel primo e nel terzo gol ci mette il solito zampino con due parabole magnifiche. Ha raddrizzato la mira dei lanci rispetto all’ultima partita. La vittoria passa anche per i suoi piedi (dal 10’ st Gianelli 6: dà energia al centrocampo e lotta su ogni pallone).

Misuraca 6,5: Ha mai segnato così tanto di testa? Sempre pronto quando serve (dal 20’ st Fontana 6: fa da schermo e decompressa la difesa).

Malaccari 6,5: 360 partite in carriera, appena 15 da ala destra. Eppure, il neoarrivato sfoggia una buona prestazione. Non tanto di spinta, ma più di sostanza (dal 34’ st Marcandella: s.v.).

Paponi 5,5: Se ne mangia due di gol, sul primo gli va bene che c’è Misuraca a ribattere (dal 20’ st Petrelli 5,5: prova a farsi vedere ma deve ancora entrare bene negli schemi).

Petrungaro 7: Conferma e migliora le buone cose fatte vedere contro il Gubbio. Velocità, dribbling e spinta. Il gol di Scorza è un po’ anche suo (dal 34’ st Santi: s.v.).

All. Stefano Protti 7,5: L’immagine che racchiude l’allenatore è il secondo tempo. Fermana avanti 0-3, ma le maggiori occasioni le creano i gialloblù che non smettono mai di premere. Malaccari ala? Esperimento riuscito. "Trascuro la famiglia per la Fermana"; il mister sta dando tutto, una serata del genere era il primo a meritarsela.

