Furti a Porto Sant'Elpidio: martedì riunione Comitato per Ordine e Sicurezza

Di sicurezza in città e problematiche connesse si è parlato spesso, negli ultimi tempi sulla scorta di diversi episodi di furti e aggressioni accaduti in città. Se ne parlerà anche nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per martedì, presso la Prefettura, al quale interverrà anche il sottosegretario al ministero degli Interni, Emanuele Prisco. Una presenza che per il sindaco Massimiliano Ciarpella è la conferma di quanto sostenuto in campagna elettorale "a proposito di filiera istituzionale (come gli era stato ricordato, con tono critico, dall’ex sindaco Nazareno Franchellucci, ndr) e dell’importanza di una interlocuzione tra i rappresentanti dei diversi livelli di governo. Credo sia un chiaro segnale della presenza delle istituzioni, a tutti i livelli, per affrontare con concretezza e serietà l’argomento. L’incontro sarà incentrato sulle problematiche riguardanti anche il nostro territorio, oltre che delle vicine località costiere di Fermo e Porto San Giorgio". Ciarpella ringrazia Prefetto e forze dell’ordine per l’impegno costante e l’assiduità con cui presidiano la città "e sono certo che l’attenzione al nostro territorio sarà massima anche in futuro". E il Comune che fa? E’ stato predisposto un primo potenziamento della videosorveglianza, cui seguirà un ulteriore incremento delle telecamere nei prossimi mesi, inoltre "abbiamo disposto l’incremento di organico della Polizia Locale, col rinnovo fino a fine anno dei contratti in scadenza di due agenti a tempo determinato per rafforzare le pattuglie appiedate. Fondamentale è la collaborazione pubblico privata attraverso la stipula di protocolli d’intesa con associazioni di categoria. Infine è nei nostri propositi istituire una consulta sulla sicurezza coinvolgendo le realtà cittadine".