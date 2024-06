Furti in appartamento nel Fermano, Valtenna nel mirino

Montegiorgio (Fermo), 24 giugno 2024 – Raid di furti in abitazione nella media Valtenna, in poche ore messi a segno cinque colpi in diversi paesi il modus operandi sempre il medesimo. E’ accaduto nella notte di venerdì fra le 22 e la mezzanotte, in diversi casi i proprietari erano in casa, ma non si sarebbero accorti della presenza dei malviventi.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti non è chiaro se si tratti della stessa banda, resta il fatto che in poche ore sono riusciti ad effettuare una serie di furti abitazione nei comuni di Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Alteta frazione di Montegiorgio e Magliano.

Il sistema adoperato sempre il medesimo, i ladri hanno sfruttato l’oscurità e dopo aver forzato una finestra o una porta posta sul lato meno in vista dell’abitazione, si sono intrufolati i casa e una volta all’interno hanno rovistato nei cassetti e negli armadi alla ricerca di denaro contante e oggetti preziosi, è ancora da definire l’ammontare complessivo dei danni procurati e soprattutto del bottino che i ladri sono riusciti a rubare.

L’unica cosa positiva al momento, è il fatto che non ci siano stati contatti diretti fra i proprietari, che erano in casa al momento del furto, e i malviventi che una volta compiuto il colpo si sono dileguati. Solo nella tarda notte di venerdì o sabato mattina i proprietari si sono resi conto dell’accaduto.