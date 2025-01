Furti, giro di vite dei carabinieri: denunciate cinque persone

Fermo, 29 gennaio 2025 - I carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo due ragazze cilene di 25 anni, senza fissa dimora in Italia. Entrambe, insieme ad un uomo in corso di identificazione, avevano asportato il portafoglio di un sangiorgese, lasciato momentaneamente incustodito sul bancone delle casse di una nota attività commerciale del posto, contenente la somma di 600 euro in contanti e alcune carte di pagamento – queste ultime successivamente utilizzate per eseguire prelievi presso alcuni sportelli bancomat per complessivi 1.200 euro.

Sempre i carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato un 48enne italiano, autore del furto di un motociclo Piaggio Beverly, successivamente rinvenuto dagli stessi militari in una via della cittadina costiere e poi restituito al proprietario. La vittima si era recata con il suo scooter al supermercato e, terminata la spesa, era uscito dall’esercizio senza trovarlo più, e aveva quindi subito denunciato il furto. Un ulteriore efficace attività di indagine, ancora dei carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno scoperto l’autore del furto perpetrato ai danni dell’esercizio commerciale kebab di viale Cavallotti: l’autore è stato identificato in un 29enne di origini senegalesi, in Italia senza fissa dimora, il quale con effrazione del telaio di una finestra era riuscito a introdursi all’interno dell’esercizio, asportando dal registratore di cassa la somma di circa 400. Infine i carabinieri di Fermo hanno denunciato un 37enne fermano italiano, autore del furto di un portafoglio consumato all’interno di una tabaccheria. L’uomo è stato identificato grazie all’attenta analisi dei filmanti di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.