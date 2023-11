Case e negozi nel mirino dei ladri: 4 denunciati a Fermo

Fermo, 24 novembre 2023 – I carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno concluso una serie di operazioni volte a prevenire e reprimere i furti e i reati predatori sul territorio. Questi risultati nel dettaglio. I militari dell’Arma di Monte Urano hanno denunciato per furto in concorso due coniugi marocchini, lui di 67 anni, lei di 46, residenti a Petritoli. I due sono stati riconosciuti come gli autori del furto di un portafogli avvenuto nel supermercato "Eurospin" di Monte Urano, perpetrato nei confronti di un cittadino cinese. Sono stati asportati 200,00 euro e 1.000 yen in contanti, mentre il portafoglio è stato ritrovato in una cassetta postale e restituito al legittimo proprietario.

A Lido Tre Archi, i carabinieri di Porto San Giorgio hanno arrestato un marocchino di 45 anni, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali di Macerata. L’uomo deve scontare la pena residua di un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione comminata per il reato di ricettazione commesso il 3 marzo 2020 a Civitanova Marche. Invece, a conclusione di un’attività investigativa, i carabinieri di Monte San Pietrangeli hanno denunciato un noto pregiudicato di 50 anni, residente a Rapagnano, per il reato di furto aggravato, e un bulgaro di 31 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, per il reato di favoreggiamento personale.

L’italiano denunciato aveva commesso un furto in un’abitazione di Rapagnano, mentre il bulgaro lo aveva aiutato ad eludere le indagini, non dichiarando di essere colui che aveva utilizzato l’auto coinvolta. I militari dell’Arma di Porto San Giorgio hanno deferito alla Procura della Repubblica un rumeno di 28 anni per il reato di furto aggravato. Il giovane è stato riconosciuto come l’autore di un furto presso un negozio di abbigliamento, dove aveva asportato una borsa e una giacca per un valore complessivo di 1.800 euro, eludendo la barriera antitaccheggio.

Le operazioni messe in campo dimostrano l’impegno costante dei carabinieri nel contrastare ogni forma di criminalità sul territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini.

La collaborazione della comunità resta fondamentale, la gente è invitata a segnalare persone o mezzi sospetti attraverso il numero di emergenza 112.