Furti al Cobà e al circolo Don Bosco, identificati e denunciati i responsabili

Porto San Giorgio (Fermo), 28 marzo 2025 – Avevano messo a segno due colpi nel mese di gennaio al ristorante “Cobà” e al circolo ricreativo Don Bosco e con il passare del tempo avevano creduto di averla fatta franca. Non immaginavano, però, che i carabinieri stavano lavorando a ritmi serrati ed erano già alle loro costole. Così, al termine delle indagini, i militari dell’Arma hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per furto aggravato continuato in concorso, un marocchino di 20 anni, noto per i suoi molteplici precedenti e senza fissa dimora, insieme a due tunisini di 37 e 29 anni, anch’essi privi di uno stabile domicilio in Italia.

L’attività di indagine aveva preso il via proprio nel mese di gennaio quando erano state presentate due denunce dai titolari degli esercizi commerciali di Porto San Giorgio, che avevano subito i furti durante la notte. Tra i casi segnalati quello del circolo ricreativo “Don Bosco”, dove ignoti, dopo aver forzato la porta scorrevole, erano riusciti ad entrare e a portare via 50 euro in contanti, causando, però, danni stimati intorno ai 500 euro non coperti da assicurazione.

L’altro episodio aveva visto coinvolto il ristorante “Cobà”, dove i ladri avevano forzato una porta a vetri e lacerato un tendone in pvc, asportando bottiglie di liquori e champagne per un valore complessivo di circa 1.500 euro. Anche in questo caso, i danni arrecati all’attività erano stati rilevanti e valutati in circa 2.000 euro, questa volta per la maggior parte assicurati. Le indagini condotte dai carabinieri di Porto San Giorgio sono state rapide ed efficaci. A seguito delle informazioni e delle testimonianze raccolte, grazie anche al supporto della videosorveglianza, i gli investigatori dell’Arma hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria i tre nordafricani per furto aggravato continuato in concorso. Il sospetto è che la banda abbia colpito già altre volte lungo la costa e le indagini sono ancora in corso. Aver incastrato i componenti del sodalizio è solo l’ultimo dei risultati ottenuti dai carabinieri che, negli ultimi mesi, hanno intensificato i servizi di prevenzione dei reati predatori, concentrando l’attenzione sulle aree più vulnerabili e a rischio.