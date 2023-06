Furti con destrezza, ’sfilati’ due Rolex

Con una destrezza unica sfilava gli orologi di valore del malcapitato di turno che veniva fermato con un pretesto qualsiasi. La Arsenio Lupin in gonnella era stata però smascherata dai carabinieri di Porto San Giorgio che, al termine di una fitta indagine, avevano denunciato una romena di 35 anni, poiché ritenuta responsabile di ben due distinti furti di Rolex. La giovane è stata rinviata a giudizio e comparirà davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto con destrezza. Il primo colpo risale alla metà del giugno 2022 quando un anziano del posto era stato avvicinato dalla 35enne che, con il pretesto di chiedergli delle informazioni, era riuscita a sottrargli dal polso un orologio Rolex modello Submariner, dandosi poi ad una precipitosa fuga. Qualche giorno dopo la stessa persona, come poi è risultato dalle indagini, aveva sottratto un Rolex modello Datejuste ad un altro anziano, sempre della zona, con una tecnica analoga. Dopo aver ricevuto le denunce delle due vittime, i carabinieri avevano avviato immediate indagini e, all’esito delle analisi dei filmati di videosorveglianza e delle informazioni acquisite dai testimoni, conclusesi poi con il riconoscimento fotografico da parte delle vittime, erano giunti all’identificazione dell’autrice delle azioni predatorie. La 35enne romena era stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria competente per il duplice furto con destrezza e, infine, è stata rinviata a giudizio con lo stesso capo d’imputazione.