Furti di vasi e fiori, rabbia al cimitero

Ci sono furti che fanno più male di altri, che si comprendono meno di altri e, per questo vedere scomparire i fiori portati sulla tomba di un proprio caro, soprattutto se deceduto di recente, suscita inevitabilmente dolore e forte indignazione in un coniuge, in un figlio, in un parente o un amico. E’ quanto sta accadendo, da diversi giorni ormai, al civico cimitero, nella parte vecchia (ma pare non siano risparmiate altre zone del camposanto) dove vasi di fiori recisi e piante in vaso vengono puntualmente trafugati da mani ignote e irrispettose del dolore altrui, non si capisce con quale scopo non trattandosi di refurtiva di particolare valore in denaro. O meglio, il valore di un fiore o di un vaso, o di un oggetto lasciato davanti alla tomba è sentimentale, è consolatorio, è enorme e merita rispetto. Così, dopo il ripetersi di questi furti e dopo l’ennesima indignazione, alcuni cittadini davvero esasperati hanno voluto sollevare l’increscioso problema "che non nasce certo da oggi, che ogni volta fa crescere la rabbia e il dispiacere perché non ha senso rubare fiori al cimitero. Il fatto è che la situazione è diventata intollerabile". Una denuncia che, nelle intenzioni, dovrebbe anche servire a portare la problematica all’attenzione dell’opinione pubblica e sperare in maggiori controlli su ciò che accade all’interno del cimitero.