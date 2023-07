Furti e Raid Vandalici a Porto Sant'Elpidio, Il Sindaco Ciarpella Cerca Soluzioni

Pochi giorni fa, una raffica di furti a danni delle auto in sosta in una delle vie del Borgo Marinaro, in centro città; nelle ultime notti, raid vandalici, furtarelli di poco conto, ma effrazioni e danni negli stabilimenti balneari del lungomare sud e centro che restano a carico dei concessionari: il sindaco Massimiliano Ciarpella si adopera per soluzioni che, nel breve periodo, possano tamponare questa situazione, in vista e di un piano più articolato per l’anno prossimo. "Per quello che riguarda gli chalet, pensiamo di creare un fondo per implementare la vigilanza privata. Abbiamo già chiesto dei preventivi, convocheremo gli chalet per vedere chi vuole aderire e dare vita, in questi 40 giorni che restano della bella stagione, a un progetto pilota per metterli in condizione di lavorare in tranquillità" dice Ciarpella. Inoltre, poiché queste scorribande avvengono sul lato mare degli stabilimenti balneari essendo più in ombra "potrebbe essere utile migliorare l’illuminazione della spiaggia". Chiaramente, a estate avviata, si possono adottare soluzioni tampone per accompagnare i concessionari fino alla fine della stagione. "Quello che possiamo fare come Comune, lo faremo e ci investiremo. Siamo pronti a fare ciò che serve per tutelare cittadini e attività. In questi giorni stiamo perfezionando l’assunzione di due nuovi agenti della polizia locale (in estate effettuano turni notturni, fino all’1, ndr) ma poi è chiaro che dobbiamo fare affidamento alle forze dell’ordine". D’altra parte, rileva Ciarpella "al pari dei nostri vigili, i carabinieri presenti in città fanno un lavoro enorme, ma noi abbiamo un presidio che non è h24 per cui vanno potenziati i controlli. La fascia costiera ha bisogno di una maggiore attenzione, soprattutto in estate".

Marisa Colibazzi