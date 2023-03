Furti e rapine, condannato a sette anni di carcere ma è irreperibile

Per una serie di furti e rapine messi a segno negli appartamenti di Monte San Giusto e Montegranaro, è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione il romeno Cristian Florin Moldovan. All’epoca dei fatti, tra il 2010 e il 2011, viveva a Montegranaro, ora è in America irreperibile. Il primo fatto di cui era accusato risaliva al novembre 2010: a Monte San Giusto aveva rubato da una casa gioielli e orologi per 2.500 euro, sorpreso dalla proprietaria le aveva lanciato contro del pietrisco. A maggio 2011, sempre a Monte San Giusto era entrato in casa di una coppia, e minacciandoli con un cacciavite aveva preso oltre mille euro. A giugno, aveva atteso sotto casa un sangiustese e gli aveva sottratto il portafogli e 150 euro. Qualche giorno dopo aveva tentato due furti a Montegranaro, in caso messo in fuga da un cane, nel secondo dai proprietari di casa. Era scappato poi a bordo di un’Audi A3 rubata a Pedaso. Per le accuse di furto, rapina e ricettazione, il pm Enrico Riccioni ieri ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione. Alla fine il collegio presieduto dal giudice Roberto Evangelisti gli ha inflitto la pena a sette anni e mezzo di carcere.