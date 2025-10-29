Furti e rapine: due arresti e una denuncia

Caccia al ladro! Non è il titolo del famoso film diretto da Alfred Hitchcock, ma quanto stanno facendo quotidianamente i carabinieri del Comando provinciale di Fermo. A Montegranaro i militari dell’Arma del posto hanno arrestato un veregrense di 56 anni in esecuzione di un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena residua di cinque anni, sei mesi e tre giorni di reclusione per una serie di furti e appropriazioni indebite commessi tra il 2022 e il 2023 nelle province di Ancona e Macerata a danno di centri commerciali. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Fermo.

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno invece tratto in arresto un tunisino di 23 anni, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Rimini. Il provvedimento rappresenta un aggravamento dell’obbligo di dimora cui il giovane era già sottoposto per una rapina commessa a Rimini nel luglio 2024.

Infine i carabinieri di Falerone, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montegiorgio, hanno denunciato in stato di libertà 38enne del posto di origini magrebine per indebito utilizzo di carte di credito e furto aggravato. Le indagini, avviate a seguito del furto su un’auto parcheggiata in una via di Falerone, hanno permesso di accertare che l’uomo aveva utilizzato due carte di pagamento sottratte poco prima dall’interno del veicolo. Le carte erano state usate per prelevare 50 euro presso una tabaccheria di Falerone, dove le immagini della videosorveglianza hanno consentito di identificare il 38enne. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici.

Fabio Castori